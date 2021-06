Schaakrubriek: Het zogenaamde Magnus Moment

Er hoeft geen twijfel over te bestaan wie de sterkste schaker is van het eerste kwart van de 21e-eeuw: de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen. Daarom is het een goede gedachte van www.gambitbooks.com om het boek uit te brengen van de auteur Martyn Kravtsiv (afkomstig uit Lviv, een Oekraïense stad die vele andere namen heeft gehad in de bewogen geschiedenis van de landstreek) ‘Magnus Carlsen‘s Most Instructive Games’.