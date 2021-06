Proces tegen echtgenoot oppositieleider Belarus van start

De populaire blogger staat bekend als een criticus van president Aleksandr Loekasjenko. Hij zit volgens zijn partner sinds eind mei 2020 vast en zou sindsdien zijn gezin niet meer hebben gezien. Vanwege zijn arrestatie besloot zijn echtgenote in zijn plaats mee te doen aan de verkiezingen. Tichanovskaja werd al snel de belangrijke tegenstander van Loekasjenko.

Tichanovskaja claimt de verkiezingen te hebben gewonnen, net als Loekasjenko. De zittende president riep zichzelf uit als winnaar met 80,1 procent van de stemmen. Volgens de oppositie was er gefraudeerd. Na de stembusgang gingen inwoners van Belarus massaal de straat op om hun ongenoegen uiten over Loekasjenko en de stembusgang. Die acties werden veelal hardhandig neergeslagen door de politie.

In de nasleep zijn activisten en journalisten opgepakt. Ook zijn tegenstanders van de president, die al sinds 1994 aan de macht is, het land ontvlucht. Zo zit Tichanovskaja bijvoorbeeld in Litouwen. Naast haar echtgenoot staan donderdag ook andere opponenten van de Loekasjenko terecht, onder wie het prominente oppositielid Mikola Statkevitsj. De zittingen vonden achter gesloten deuren plaats in de stad Gomel, de een na grootste stad van Belarus.