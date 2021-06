Bank of England houdt vast aan lage rente en steunopkopen

De Bank of England (BoE) heeft de rente in het Verenigd Koninkrijk nog niet verhoogd. Ook aan het opkoopprogramma van vooral staatsleningen tornt de Britse centrale bank nog niet. De beleidsmakers zeggen de inflatie weliswaar te zien oplopen nu de economie hard groeit na de coronacrisis, maar ze denken dat dit een tijdelijk effect is.

De inflatie lag in mei op 2,1 procent en dat is boven het langetermijndoel van 2 procent. De centrale bank wijt dat aan gestegen prijzen van grondstoffen en halffabricaten zoals bouwmaterialen als gevolg van productietekorten. Die hogere prijzen worden doorberekend aan klanten. De inflatie kan daardoor zelfs enige tijd boven de 3 procent uitkomen, maar de beleidsmakers geven direct aan dat ook die stand geen directe aanleiding voor een renteverhoging zal zijn.

De sterke groei van de economie had de Bank of England al wel verwacht, maar sinds de vorige beleidsvergadering in mei ging het herstel harder dan verwacht. De centrale bank verhoogde de verwachtingen voor de economische groei voor het huidige kwartaal daarom met zo’n 1,5 procentpunt. Met name consumentgerichte bedrijven zoals winkels, de reisbranche en de horeca profiteerden van de versoepelingen van de Britse coronamaatregelen.

In sommige sectoren is nu het niveau van voor de crisis bereikt, maar over het algemeen is de economie nog zo’n 2,5 procent kleiner dan eind 2019. Dat was het laatste volledige kwartaal voordat corona toesloeg.