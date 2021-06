Een miljoen mensen kunnen donderdag vaccinatiebewijs in app laden

Coronaminister Hugo de Jonge heeft donderdag de update van de CoronaCheck-app symbolisch gelanceerd op het ministerie van Volksgezondheid. Wie is gevaccineerd, kan met de update van de app een vaccinatiebewijs inladen. ‘Het startpunt van een mooie zomer’, stelde De Jonge tevreden vast. Donderdag kunnen ruim een miljoen mensen hun vaccinatiebewijs in de app laden. Dat aantal is beperkt, zodat de servers niet overbelast raken.

Komende dagen zal het telkens ruim een miljoen per dag blijven. ‘Als blijkt dat het allemaal goed werkt, dan kun je het een beetje opvoeren’, aldus de minister. ‘In ieder geval vandaag denken we aan ruim een miljoen.’

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad. De minister roept mensen die pas één prik hebben gehad, dan ook op nog niet met de update van de app aan de haal te gaan.

Reizen naar EU-landen

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken worden gewacht. Reizigers moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs.

De QR-codes worden automatisch gemaakt wanneer de vaccinatie is opgenomen in het centrale register van het RIVM. Dat is nog niet voor alle prikken het geval. Van sommige vaccinaties is de registratie in het centrale RIVM-systeem nog niet goed verwerkt. Andere mensen hebben geen toestemming gegeven voor het delen van de informatie met het instituut. Voor de mensen die bij de GGD zijn geprikt is dit geen probleem: de GGD-systemen hebben namelijk ook een eigen koppeling met de CoronaCheck-app.

Helpdesks

Als de prik bij de huisarts of een andere zorginstelling is gezet, maar nog niet in het centrale register van het RIVM staat, kan de QR-code niet automatisch aangemaakt worden in de app. Huisartsen en zorginstellingen kunnen dan zelf een vaccinatiebewijs voor deze mensen regelen.

Over hoe dat moet kunnen huisartsen donderdag een webinar volgen. De cursussen wordt op drie momenten op de dag gegeven door het ministerie. Volgens een woordvoerster van het ministerie hadden zich woensdag al honderden huisartsen aangemeld. Zij krijgen uitleg over het webportaal waarmee ze vanaf 1 juli zelf vaccinatiebewijzen kunnen maken.

Als de huisarts de gezette prikken zelf wel goed heeft geregistreerd, kan met behulp van het webportaal alsnog een vaccinatiebewijs worden geprint. Daarmee kan dan ook de QR-code in de app worden geladen. Volgens de woordvoerster is de werking van het webportaal heel simpel. Ook krijgen huisartsen uitleg over de verschillende helpdesks waar burgers met vragen over de app terechtkunnen, want het is volgens het ministerie niet de bedoeling dat mensen huisartsen zelf gaan bellen met vragen. Zorginstellingen en ziekenhuizen krijgen later deze week uitleg over de CoronaCheck-app.