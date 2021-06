Hongaarse premier Orbán: ik ben niet tegen homoseksualiteit

De Hongaarse premier Victor Orbán is volgens eigen zeggen niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen. De omstreden Hongaarse wet die homo’s en andere LHBTI’ers ernstig zou discrimineren en waar verscheidene EU-leiders - onder wie premier Mark Rutte - zich sterk tegen kanten, gaat volgens Orbán over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden, zei hij voor aanvang van de EU-top in Brussel.