Beurzen op winst na stijging ondernemersvertrouwen in Duitsland

De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag duidelijke winsten zien. De stemming werd gesteund door een stijging van het ondernemersvertrouwen in Duitsland, de grootste economie van de eurozone. Ook werden de technologiebedrijven hoger gezet na de nieuwe recordstand van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 730,57 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1041,45 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,7 procent. Uit cijfers van het onderzoeksinstituut Ifo bleek dat het Duitse ondernemersvertrouwen in juni sterker is toegenomen dan verwacht. De beurs in Parijs steeg 1 procent dankzij een aanzienlijke verbetering van het ondernemersklimaat in Frankrijk.

De Londense FTSE-index won 0,3 procent. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk het monetaire beleid ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de beleidsmakers zullen zeggen over de inflatie, die ook in het Verenigd Koninkrijk snel oploopt.

Adyen

Fintechbedrijf Adyen (plus 2,5 procent) ging aan kop in de AEX. Het aandeel profiteerde van overnamenieuws in de sector. De Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa liet weten de Zweedse fintech start-up Tink te kopen voor 1,8 miljard euro. Staalconcern ArcelorMittal volgde met een winst van 1,8 procent. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi wonnen dik 1 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 0,8 procent.

In de MidKap was ABN AMRO de sterkste stijger met een plus van 2,5 procent. De bank trekt zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in de Verenigde Staten en verkoopt zijn portefeuille energieleningen aan investeerders Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. De deal zadelt ABN AMRO op met een verlies van 120 miljoen euro, maar zorgt er ook voor dat er meer geld beschikbaar komt voor het doen van investeringen. Biotechnoloog Galapagos was de grootste daler met een verlies van 1,5 procent.

Siemens

Siemens verloor 0,6 procent in Frankfurt. Het Duitse technologieconcern schroefde tijdens een beleggersdag zijn doelstellingen voor de omzet en winst op. Ook kondigde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma van maximaal 3 miljard euro aan. Voor dit jaar rekent Siemens op een nettowinst van 5,7 tot 6,2 miljard euro.

De euro was 1,1941 dollar waard, tegen 1,1935 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 73,22 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 75,40 dollar per vat.