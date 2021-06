Chemieconcern BASF voor helft eigenaar windmolenpark in Noordzee

Het windpark, Hollandse Kust Zuid genaamd, wordt naar verwachting het grootste ter wereld. De bouw begint in juli en het park moet in 2023 af zijn. In totaal komen er 140 windturbines te staan, die 1,5 gigawatt kunnen opwekken. Dat staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

BASF betaalt ook mee aan de bouw van het windmolenpark. In totaal investeert het bedrijf 1,6 miljard euro. Het Duitse chemieconcern wil de duurzame energie van de windmolens gebruiken voor nieuwe technologieën die de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van chemicaliën verminderen.