Oekraïne waarschuwt tegen hervatting topoverleg EU met Rusland

Oekraïne vindt het een slecht idee als de Europese Unie weer topoverleg gaat voeren met Rusland. ‘Initiatieven om EU-toppen met Rusland te hervatten zonder vooruitgang aan de Russische kant komen neer op een gevaarlijke afwijking van het EU-sanctiebeleid’, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba na een ontmoeting met EU-buitenlandchef Josep Borrell in Brussel.

Daar komen later op de dag de leiders van de EU-landen bijeen. Bondskanselier Angela Merkel heeft met steun van de Franse president Emmanuel Macron een EU-top voorgesteld met Vladimir Poetin over samenwerking op terreinen waar de belangen overeenkomen, zoals volksgezondheid en klimaat.

Regulier topoverleg met president Poetin werd opgeschort na de inlijving van de Krim in 2014. De zeer moeizame relatie met Moskou vormt een belangrijk onderwerp tijdens het beraad van de Europese regeringsleiders. De EU heeft naast Oekraïne grote moeite met de opstelling van het Kremlin over kwesties als Belarus, mensenrechten, inmenging in verkiezingen, desinformatiecampagnes, cyberaanvallen en militaire manoeuvres.

Direct contact met Poetin kan volgens Merkel nuttig zijn om de ‘vele provocaties’ tegen de EU-landen en hun buren in oostelijk Europa te bespreken. De Amerikaanse president Joe Biden had onlangs al topoverleg met zijn Russische ambtgenoot.