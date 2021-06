Nieuwe klacht bij WTO om conflict tussen China en Australië

China heeft Australië aangeklaagd bij Wereldhandelsorganisatie (WTO). Peking vindt strafheffingen die de Australische regering tegen de Volksrepubliek heeft afgekondigd onterecht. Het is al de derde zaak tussen de twee landen die bij de internationale scheidsrechter voor handelsruzies dient. De spanningen tussen China en Australië zijn al lange tijd slecht door conflicten over 5G en het coronavirus.

Australië heft extra hoge belastingen op de import van treinwielen, windmolenpalen en roestvrijstalen gootstenen uit China, omdat die door staatssteun goedkoop op de Australische markt zouden worden gedumpt. China wil zich nu voor de WTO verweren tegen die handelsbelemmeringen.

Australië kondigde eerder deze maand al aan China voor de WTO te slepen. Het Aziatische land voerde namelijk importheffingen in op Australische wijn en dat zint de regering van premier Scott Morrison niet. China beweert dat de wijn door subsidies onder de marktprijs wordt gedumpt.

China was de grootste handelspartner van Australië, maar sinds dat land in 2018 besloot het Chinese bedrijf Huawei te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk verslechterde de relatie. De situatie verergerde nadat Morrison had opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan. Daarbij hintten de Australiërs op de mogelijkheid dat dit uit een onderzoekslab zou kunnen zijn ontsnapt.