Stormloop op laatste editie prodemocratische krant Hongkong

In de wijk Mong Kok stonden in de vroege ochtend al honderden mensen in de rij om een exemplaar te verkrijgen. Zij scandeerden soms "Apple Daily, we zullen elkaar nog terugzien". De krant was op sommige plaatsen in enkele minuten uitverkocht.

De populaire tabloid moest de deuren sluiten na een confrontatie met de autoriteiten. Die beschuldigen Apple Daily ervan zich in berichtgeving te hebben uitgesproken voor sancties tegen China. Dat zou strafbaar zijn op grond van de omstreden nieuwe veiligheidswet die door Peking is ingevoerd in de metropool.

De autoriteiten arresteerden vorige week topmedewerkers van de krant en lieten bankrekeningen bevriezen. "Het is erg schokkend", zei een 30-jarige vrouw die in een rij stond om een exemplaar te kopen. "Ze kunnen een beursgenoteerd bedrijf met deze veiligheidswet in twee weken ontmantelen.'

De krant komt na donderdag niet meer uit in Hongkong en ook de website ging uit de lucht. "Apple Daily is dood", schreef de adjunct-hoofdredacteur aan de lezers.