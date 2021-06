Creditcardmaatschappij Visa koopt Zweeds fintechbedrijf Tink

Het Zweedse fintechbedrijf Tink komt in handen van Visa. De creditcardmaatschappij maakte bekend 1,8 miljard euro te betalen voor de overname. De deal volgt op een eerdere poging van Visa om het Amerikaanse fintechbedrijf Plaid in handen te krijgen. Maar dat lukte uiteindelijk niet.

Tink is een zogeheten open banking platform. Daarbij moeten kredietverstrekkers derde partijen toegang geven tot felbegeerde bankgegevens van consumenten om nieuwe financiële producten te creëren. Voorwaarde is wel dat voor het delen van gegevens toestemming is verkregen. Het bedrijf uit Stockholm werd laatst gewaardeerd op 680 miljoen euro. Het heeft meer dan 300 miljoen dollar opgehaald bij investeerders, waaronder ABN AMRO.

Tink is opgericht door de Zweedse ondernemers Daniel Kjellén en Fredrik Hedberg. Het bedrijf begon aanvankelijk als een app voor financieel beheer, maar richtte zich later op het aanbieden van zijn technologie aan andere bedrijven. Tink behoudt onder de nieuwe eigenaar zijn merknaam en het huidige managementteam en het hoofdkantoor blijft in Zweden. De transactie is afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders en andere gebruikelijke voorwaarden.

De overname van Tink door Visa is de laatste in een reeks van overnamepogingen in de betalingssector. Visa had vorig jaar geprobeerd Plaid te kopen, maar zag uiteindelijk af van die deal nadat Justitie in de VS had gedreigd de overname te blokkeren wegens zorgen over de concurrentie.