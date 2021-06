‘VS leggen import grondstoffen zonnepanelen uit China aan banden’

Naast het importverbod leggen de Amerikanen ook de export naar Hoshine en drie andere bedrijven aan banden. Die laatste maatregel treft ook de Chinese paramilitaire organisatie XPCC, die onder meer het bewind voert over enkele steden in de provincie Xinjiang.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zegt dat de bedrijven en de XPCC betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en andere misstanden. Die maken deel uit van een onderdrukkingscampagne door China tegen moslimminderheden als de Oeigoeren en etnische Kazakken in de Volksrepubliek.

Oeigoeren

De bedrijven die nu op de verdachtenlijst zijn gezet produceren onder andere monokristalijn, silicium en polysilicium. Dat zijn twee belangrijke grondstoffen voor zonnepanelen. Volgens bronnen brengt het importverbod tegen Hoshine de klimaatdoelen van Biden vooralsnog niet in gevaar. De Amerikaanse president wil dat in 2035 alleen nog maar duurzame energie wordt opgewekt in de VS en daarvoor moeten de kosten voor zonnepanelen flink omlaag.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. Onlangs kwam uit onderzoek van de Britse Sheffield Hallam University naar voren dat Oeigoeren ook dwangarbeid verrichten bij de productie van zonnepanelen in Xinjiang.

De getroffen bedrijven waren niet direct bereikbaar voor commentaar. De Chinese ambassade in Washington verwees naar eerdere verklaringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Aziatische land. Dat bestempelde berichten over genocide en dwangarbeid als ‘geruchten met dubbele bedoelingen en regelrechte leugens’.