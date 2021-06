Verkoop bedrijfsauto’s stijgt, maar nog geen herstel van corona

In totaal werden in mei van dit jaar 165.363 bedrijfsvoertuigen geregistreerd, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. Dat is 51,3 procent meer dan in mei 2020. Binnen alle categorieën stegen de verkopen, van bestelbus tot touringcar en zware vrachtwagen. Bij bussen was die toename met 18 procent het kleinst. De verkoop van de zwaarste categorie trucks nam met bijna driekwart toe, waardoor dit de sterkste groeimarkt was.

In de eerste vijf maanden van 2021 steeg de verkoop met net geen 44 procent. Sinds de jaarwisseling werden 838.941 bedrijfswagens verkocht.