‘Consument weet niet waar te beginnen met verduurzamen huis’

Consumenten weten niet goed wat ze moeten doen om hun huis te beschermen tegen hitte of wateroverlast en zo klimaatbestendig te maken. Het zou dus goed zijn als de overheid meer informatie geeft en de coördinatie op zich neemt. Dat komt naar voren uit jaarlijks onderzoek door verzekeraar Achmea onder ruim 1000 Nederlanders.

Achmea houdt sinds 2019 bij wat Nederlanders doen om hun woning klimaatbestendig te maken en of ze weten hoe dat moet. Het leeuwendeel van de ondervraagden, 94 procent, heeft geen idee wat ze moeten doen, terwijl twee op de drie ondervraagden het onderwerp belangrijk vinden. Een derde van de ondervraagden onderneemt wel actie, zoals het planten van meer groen en het aanpakken van de isolatie, maar legt niet direct de link met klimaatbestendigheid.

Een groot deel van de ondervraagden zegt ook nooit geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden. Naast de overheid is hier volgens het onderzoek ook een rol weggelegd voor verhuurders en energieleveranciers. Verder zouden waterschappen en verzekeraars meer kunnen doen om mensen te informeren.

Achmea concludeert dat het aanpassen van de woningen te langzaam gaat. Daarbij maakt lang niet iedereen zich zorgen over zijn woning door het veranderende klimaat. Dat komt door maatregelen die mensen al hebben genomen of door het ontbreken van enige tijdsdruk omdat klimaatverandering in hun ogen niet zo’n vaart zal lopen.