Kamer bespreekt versoepelingen en oprukkende Delta-variant

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan. Bijna alle beperkingen gaan van tafel vanwege het dalende aantal besmettingen. Tegelijkertijd maken partijen zich zorgen over de oprukkende Delta-variant. Ze willen dat het demissionaire kabinet deze zomer alert blijft op de ontwikkelingen met het virus.

De Delta-variant, ook wel bekend als de Indiase variant, is ook in Nederland aan een opmars bezig, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Landelijk gaat het om 9 procent van het totale aantal coronagevallen. In Amsterdam heeft zelfs 40 procent van de mensen met een positieve coronatest inmiddels deze variant.

Partijen, waaronder de SP, dringen erop aan het bron- en contactonderzoek niet af te bouwen. Als er straks toch sprake blijkt van een nieuwe coronagolf, lopen de GGD'en anders achter de feiten aan. Verder moet er deze zomer veel geprikt worden, zodat veel mensen snel hun tweede coronaprik krijgen. D66 wil ook een teststraat op Schiphol weer in gebruik gaan nemen.

Omdat demissionair premier Mark Rutte naar een Europese top is, zijn dit keer alleen de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark bij het debat.