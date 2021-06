Vicepresident Harris belooft vrijdag zuidgrens VS te bezoeken

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris belooft vrijdag de zuidgrens van de Verenigde Staten te bezoeken. Sinds haar aantreden als vicepresident heeft Harris het grensgebied met Mexico nog niet bezocht, wat haar op kritiek van de Republikeinen is komen te staan. Harris zal vrijdag El Paso in Texas bezoeken, meldt haar woordvoerster Symone Sanders. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Alejandro Mayorkas, zal met Harris meegaan.

De aankondiging van het bezoek aan de zuidgrens komt nadat voormalig president Donald Trump liet weten het grensgebied op 30 juni te zullen bezoeken. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, zal Trump vergezellen. ‘Als Abbott en ik volgende week niet waren gegaan, zou zij ook nooit zijn gegaan!’, aldus Trump in een verklaring.

Begin juni bezocht Harris tijdens haar eerste internationale werkbezoek als vicepresident het binnenland van Mexico en Guatemala. Meerdere Republikeinen riepen de vicepresident destijds op om naar de grens te gaan om de situatie daar met eigen ogen te zien. Harris verdedigde haar keuze door te zeggen dat ze de kern van de migratieproblemen aan wil pakken. ‘Je kan niet zeggen dat je om de grens geeft als je je niet druk maakt over de hoofdoorzaken’, zei Harris. De vicepresident kondigde na dat werkbezoek al wel aan het grensgebied later alsnog te zullen bezoeken.

De illegale migratie aan de zuidgrens van de VS heeft recentelijk het hoogste niveau in twintig jaar tijd bereikt en er zou dringend hulp nodig zijn. Volgens een rapport van mensenrechtenorganisaties dat dinsdag verscheen zijn 3300 migranten die sinds januari in Mexico zijn gestrand vanwege het Amerikaanse grensbeleid, ontvoerd, verkracht, verhandeld of aangevallen.