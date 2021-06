‘Niet zomaar oplossing voor Amerikaanse aluminiumheffing’

Het zal nog wel enige tijd duren voor de Verenigde Staten en de Europese Unie het geschil over Amerikaanse aluminiumheffingen hebben opgelost. Dat zei de topdiplomaat van de EU in Washington. Volgens Stavros Lambrinidis is de kwestie complex.

Het conflict stamt uit de periode dat president Donald Trump aan de macht was. Hij voerde in het voorjaar van 2018 importheffingen in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. De EU sloeg terug met vergelijkbare maatregelen.

Het is juridisch maar ook politiek niet gemakkelijk voor de Amerikaanse president Joe Biden om van de strafheffingen af te komen die zijn voorganger heeft ingevoerd. Dat gebeurde onder het mom van de nationale veiligheid. Goedkope importen zouden voor de Amerikaanse industrie funest zijn.

Topontmoeting

Lambrinidis zegt evenwel vertrouwen te hebben in een goede uitkomst, al zal dat tijd kosten. Hij wees op de topontmoeting vorige week tussen de VS en de EU waarin al bemoedigende resultaten werden bereikt. Zo werd een compromis gesloten over een al zeventien jaar durend conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus.

De topdiplomaat vertelde op een virtueel handelsevenement dat Brussel druk blijft uitoefenen op Washington om de reisbeperkingen voor Europeanen die de Verenigde Staten binnenkomen veilig te versoepelen. Lambrinidis zei te hopen dat die kwestie ‘zeer binnenkort’ kan worden opgelost.