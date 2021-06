Warren Buffett stapt op bij stichting Bill en Melinda Gates

Buffett noemt het stuklopen van het huwelijk niet als reden voor zijn vertrek, maar zegt dat zijn rol binnen het fonds ‘inactief’ was. De 90-jarige topman van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway heeft de afgelopen 15 jaar bijna 33 miljard dollar geschonken aan de Bill & Melinda Gates Foundation, die bijna 50 miljard dollar aan liefdadigheidsgeld beheert.

Bill en Melinda Gates kondigden in mei aan te gaan scheiden, maar benadrukten het werk voor de naar hen vernoemde stichting voort te zetten. Bill Gates richtte softwarebedrijf Microsoft op en werd daarmee een van de rijkste personen op aarde. Na de breuk met zijn echtgenoot doken berichten op dat Gates in het verleden een ongepaste relatie had met een medewerkster van Microsoft.

Doelen

Buffett gaat in zijn verklaring vooral in op de doelen van de Bill & Melinda Gates Foundation. ‘Mijn doelen komen 100 procent overeen met die van de stichting’, schrijft hij.

De ‘superbelegger’ uit Omaha is ook een persoonlijke vriend van Bill Gates. Mogelijk bracht Buffetts positie als één van de drie trustees, een soort toezichthouders, van de stichting hem in een lastige positie, oppert universitair docent liefdadigheid Greg Witowski van de Columbia University. De andere twee bestuursleden zijn Bill en Melinda Gates zelf, waardoor hij een beslissende stem zou hebben bij meningsverschillen.

Een totaal van drie trustees is overigens uitzonderlijk laag voor een grote liefdadigheidsorganisatie als dat van Bill en Melinda Gates. Het bestuur van The Ford Foundation, dat qua omvang slechts een vijfde van Gates’ stichting is, bestaat bijvoorbeeld uit vijftien leden. De Rockefeller Foundation, die tien keer in de Bill & Melinda Gates Foundation zou passen, heeft nooit minder dan twaalf trustees gehad.