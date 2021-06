Rutte: formatie wordt minder zichtbaar in nieuwe fase

Nu de kabinetsformatie in een nieuwe fase komt, zullen de betrokken partijen hierover minder actief communiceren met de buitenwereld. De afgelopen weken werden rond de formatiegesprekken steeds persmomenten en 'oploopjes' georganiseerd, waarbij journalisten vragen konden stellen aan politici. De komende weken zal dat niet zo zijn. "Wij zullen niet steeds zichtbaar zijn", zei VVD-leider Mark Rutte over de komende fase, waarin hij met D66-leider Sigrid Kaag een concept-regeerakkoord op hoofdlijnen gaat schrijven.

Informateur Mariëtte Hamer heeft woensdag een nieuwe opdracht gekregen van de Tweede Kamer, naar aanleiding van haar eigen initiatief. Zij gaat Rutte en Kaag begeleiden met het schrijven van een document op hoofdlijnen, dat "uiterlijk binnen enkele weken" klaar moet zijn. Vanaf half augustus moeten de onderhandelingen over een nieuw te vormen regeringscoalitie beginnen. Dan moet dus ook duidelijk zijn welke partijen daar naar verwachting deel van uitmaken.

Rutte en Kaag gingen woensdag direct langs bij Hamer. De partijleiders hadden ieder ook een secondant (Sophie Hermans namens VVD en Rob Jetten namens D66) en een financieel specialist (Mark Harbers voor de VVD en Steven van Weyenberg voor D66) van hun fractie meegenomen. Ook Jetten en Hermans zullen veel onderling overleggen, benadrukte Kaag. "Er zijn teams en mensen die met ons werken." Zij en Rutte lieten doorschemeren dat er niet alleen maar op officiële momenten onderhandeld en overlegd wordt.

"Wij gaan eerst met deze twee partijen een basis leggen, een opzet maken", zei Rutte na het gesprek met Hamer. "We doen dit op een slimme en effectieve manier", zei Kaag. Ze wilde niet zeggen op welke manier VVD en D66 contact houden met partijen die mogelijk straks meepraten over een regeringscoalitie, zoals CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. "Heel veel mensen hebben contact over allerlei dingen", zei Kaag.