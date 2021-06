Dubai-prinses Latifa geeft teken van leven via advocaten

Prinses Latifa, de dochter van de heerser van Dubai, heeft via haar advocaten een teken van leven gegeven. Ze zou vrij zijn te reizen, aldus een verklaring. Ze bezocht onlangs drie Europese landen met een vriendin. Enkele maanden geleden slaakte de prinses nog een noodkreet omdat ze gegijzeld zou zijn in een paleis. Ze zei toen te vrezen voor haar leven.

Zelfs de Verenigde Naties maakten zich zorgen over het lot van de 35-jarige dochter van de emir van Dubai. Het mensenrechtenkantoor van de VN vroeg om opheldering van de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai deel uitmaakt.

De Britse omroep BBC had daarvoor videoboodschappen van de prinses uitgezonden. Latifa zou ze stiekem hebben opgenomen met een naar binnen gesmokkelde telefoon. Ze vertelde over haar gevangenschap in Dubai. Ze zou zijn opgesloten sinds haar poging in 2018 per boot naar het buitenland te vluchten. De Emiraten lieten eerder al weten dat Latifa thuis wordt verzorgd door haar familie en medische professionals.

Begin deze week verscheen op social media een foto waarvan wordt gezegd dat het gaat om Latifa en een begeleidster op de luchthaven van Madrid. Volgens de prinses zelf zou ze haar vriendin hebben gevraagd foto’s te posten om te laten zien dat ze kan gaan en staan waar ze wil.