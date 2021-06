Winsten Shell en ArcelorMittal kunnen verlies AEX niet voorkomen

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een verlies de handel uitgegaan ondanks de koerswinsten van olie- en gasconcern Shell en staalreus ArcelorMittal. Die ondernemingen profiteerden van de grote vraag naar olie en grondstoffen nu het herstel van de crisis aan vaart wint. Evengoed waren beleggers voorzichtig, vooral vanwege de inflatiezorgen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een verlies van 0,5 procent op 725,05 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1038,65 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen zag een eerdere winst verdampen en verloor 0,2 procent. Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat het herstel in de eurozone steeds beter gaat. De groei wordt vooral aangejaagd door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinaties tegen het virus.

ArcelorMittal voerde de AEX aan met een winst van 1,9 procent. Shell volgde met een plus van 1,4 procent. Volgens kenners kan de olieprijs stijgen naar 100 dollar per vat. Voor een vat Amerikaanse olie moest 73,65 dollar worden betaald, wat een stijging van 1,1 procent betekende. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 75,70 dollar per vat.

Galapagos

In de MidKap was Galapagos (min 4,1 procent) de grootste daler. Beleggers reageerden op het nieuws dat onderzoekschef Piet Wigerinck later dit jaar vertrekt bij het biotechnologiebedrijf. Air France-KLM verloor 1,2 procent. De onderneming zou zich voor het eerst sinds het begin van de crisis weer op de obligatiemarkt willen begeven, meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat toont aan dat het luchtvaartconcern vertrouwen heeft in de toekomst.

GrandVision daalde 0,6 procent na de koersval van bijna 8 procent een dag eerder. Volgens Italiaanse media wil brillenreus EssilorLuxottica 1 miljard euro minder betalen voor GrandVision. Het Frans-Italiaanse bedrijf kan met het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish gaan onderhandelen na het winnen van een arbitragezaak. Als er geen overeenkomst komt over een lagere overnameprijs is EssilorLuxottica naar verluidt bereid de deal af te blazen. EssilorLuxottica won dik 2 procent in Milaan en investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, zakte 2,5 procent.

RTL Group

In Parijs steeg Pernod Ricard dik 2 procent. Het Franse drankenconcern schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op. RTL Group verloor 0,4 procent in Frankfurt na het nieuws dat de Nederlandse mediabedrijven Talpa Network en RTL Nederland gaan fuseren. In de loop van de sessie werd een eerdere winst verspeeld.

De euro was 1,1935 dollar waard, tegen 1,1902 dollar een dag eerder.