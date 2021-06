Medewerkers verpleeghuizen en thuiszorg mogen stoppen na 45 jaar

Medewerkers die zwaar werk doen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg, mogen eerder stoppen met werken als ze er 45 dienstjaren op hebben zitten. Werkgeversorganisaties en zorgbonden hebben daar concrete afspraken over gemaakt. Het is de bedoeling dat de regeling op 1 september ingaat. De achterban van de organisaties moet nog wel akkoord gaan.

Een principiële afspraak over eerder stoppen met werken was al eerder gemaakt. Nu is die uitgewerkt en klaar om te worden toegepast. Medewerkers krijgen verder de mogelijkheid om verlof op te sparen, tot een maximum van 100 weken. Met dit zogenoemde BalansBudget kunnen ze op elk moment in hun loopbaan voor langere tijd verlof nemen. Dat moet bijdragen aan een betere balans tussen werk en privéleven. Werknemers mogen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om tegen het einde van hun loopbaan het werk af te bouwen.

De cao in deze sector geldt voor circa 470.000 werknemers en is daarmee de grootse van ons land, aldus FNV Zorg & Welzijn. De bond ziet de afspraak als voorbeeld ‘voor andere sectoren met zware arbeid’.

AOW-leeftijd

‘Veel medewerkers in deze sector verrichten zwaar werk’, zegt bestuurder Bert de Haas van de zorgbond. ‘Het gaat om fysieke belasting, zoals tillen, sjouwen en wassen, het draaien van onregelmatige diensten, maar ook mentale belasting. Vooral de coronapandemie heeft er bij veel medewerkers mentaal ingehakt.’ De Haas noemt het dan ook ‘heel goed’ dat er nu een regeling is die het mogelijk maakt om eerder te stoppen dan op de AOW-leeftijd.

De werkgevers betalen een maandelijkse uitkering om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. Die ligt nu op 66 jaar en 4 maanden en stijgt naar 67 jaar in 2024.