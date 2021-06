Brussel akkoord met herstelplannen Frankrijk en België

De Franse regering wil 46 procent van het geld in duurzame projecten steken, niet alleen in zaken als schoner openbaar vervoer, de renovatie van gebouwen en biodiversiteit maar ook in nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie. Daarnaast gaat er 21 procent naar verdere digitalisering, van onder andere de overheidsdiensten.

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de commissie is het een ‘echt toekomstgericht’ plan. Frankrijk moet nu wel werk gaan maken van een aantal dringende hervormingen waaronder de arbeidsmarkt, met meer oog voor de werkloosheid onder jongeren bijvoorbeeld.

Herstel

De commissie houdt het tempo erin met het beoordelen van de plannen die voortvloeien uit de oprichting van een tijdelijk Europees fonds vorig jaar om zwaar getroffen lidstaten te steunen bij het herstel van de pandemie. Er is 312,5 miljard euro beschikbaar aan subsidies en 360 miljard aan voordelige leningen. Eerder woensdag werd ook het plan van België, dat zicht heeft op 5,9 miljard euro EU-geld, goedgekeurd.

De EU-ministers van Financiën moeten ook nog instemmen met alle plannen. Dan pas wordt begonnen met het uitkeren van de steun, steeds in delen als een land weer een afgesproken doel heeft gehaald. Nederland wacht met het indienen van een herstelplan tot er een nieuwe regering is.