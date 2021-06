Kamer wil geen koning of minister bij wedstrijd Oranje in Bakoe

Oranje speelt zondag eerst nog de achtste finale in het Hongaarse Boedapest. Ook daar zal geen afvaardiging van kabinet of koningshuis bij aanwezig zijn. Dat stond sowieso niet op de agenda en heeft niets te maken met de omstreden antihomowet die in Hongarije is aangenomen, aldus demissionair premier Mark Rutte.

Als Oranje deze wedstrijd wint is hun volgende wedstrijd in Azerbeidzjan. Dat land voerde vorig jaar in Nagorno-Karabach oorlog met Armenië. Azerbeidzjan houdt nog zo’n tweehonderd Armeense militairen krijgsgevangen en dat is in strijd met het oorlogsrecht, aldus ChristenUnie en GroenLinks. In de Kamer is veel sympathie voor Armenië.

Het demissionaire kabinet moet nog reageren op de aangenomen motie. Premier Rutte zei dinsdagavond in de Kamer de kwestie in het kabinet te zullen bespreken als het eenmaal zover is. Hij verklaarde toen ook geen voorstander te zijn van het mengen van politiek en sport.