Lucinda Riley domineert nog steeds Bestseller 60

De boeken van de onlangs overleden Ierse schrijfster Lucinda Riley worden nog steeds goed verkocht. Alle zeven uitgebrachte delen van haar Zeven Zussen-reeks zijn net zoals vorige week terug te vinden in de Bestseller 60.

Het zevende deel, De zevende zus, is de hoogst genoteerde en staat net als een week eerder op de derde plaats. De rest van de top drie is alleen in volgorde veranderd. Valse getuige van Karin Slaughter zakt naar de tweede plek en Derksen van Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman stijgt naar de eerste plek.

Deze week zijn er in de Bestseller 60 acht nieuwe titels te vinden. Stad der nevelen van Carlos Ruiz Zafón is de hoogste binnenkomer op de vijftiende plaats. Ook het nieuwe boek van Hedy D’Ancona, Vrolijk verval, bereikt als nieuwkomer de lijst en staat op plek 23.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CNPB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman - Derksen

2. (1) Karin Slaughter - Valse getuige

3. (3) Lucinda Riley - De zeven zussen. De zevende zus.

4. (9) Jo Nesbø - Koninkrijk

5. (7) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (5) George Boellaard - Wij willen gangster worden

7. (10) Tonke Dragt - De brief voor de Koning

8. (22) David Baldacci - Dodelijk spel

9. (8) Susan Smit - De heks van Limbricht

10. (11) Lale Gül - Ik ga leven