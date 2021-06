LEGO komt met eerste duurzame bouwsteentjes

Volgens LEGO zijn de steentjes gemaakt van gerecycled plastic en afgedankte flessen. De afgelopen drie jaar heeft de onderneming getest met 250 varianten van duurzaam plastic. Gemiddeld levert een plastic PET-fles van 1 liter genoeg grondstof op voor tien standaard bouwsteentjes, zegt het bedrijf.

LEGO heeft tot nu toe zo’n 400 miljoen dollar uitgetrokken om groener te worden. Het bedrijf zoekt daarbij actief naar het gebruik van duurzame materialen voor de bijna 100.000 ton plastic stenen die het elk jaar produceert. De afdeling die aan duurzame LEGO-blokjes werkt, telt circa 150 werknemers.

Het vinden van gerecycled materiaal dat voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen is volgens LEGO een hele opgave geweest. Het prototype voldoet aan die eisen zonder dat de steentjes minder goed aan elkaar vast blijven zitten. Ondanks de onthulling zal het volgens de Denen nog wel even duren alvorens de blokjes ook in dozen zullen zitten. Het verder testen van de steentjes duurt nog zeker een jaar. ‘Maar het is goed om te laten zien aan kinderen waar we mee bezig zijn’, aldus LEGO.