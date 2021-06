Nieuwe Noorse vergunningen voor olieboringen in Noordpoolgebied

Noorwegen heeft nieuwe vergunningen uitgegeven voor proefboringen naar olie in het Noordpoolgebied. Het gaat om drie vergunningen voor boringen in de Barentszzee en één voor de Noorse Zee. De Noorse overheid heeft plannen om meer olie te gaan winnen in het Arctische deel van het land.

Het is de 25e ronde bij het verstrekken van boorvergunningen in nog niet onderzochte gebieden. De vier vergunningen gingen naar zeven olie- en gasmaatschappijen, waaronder het Noorse staatsolieconcern Equinor en een Noorse dochter van het Italiaanse Eni. Ook andere bedrijven hebben belangen in de velden voor proefboringen, waaronder Shell. Shell is daarbij geen exploitant.

Volgens de Noorse minister voor olie en energie zijn de vergunningen onder andere van belang voor de werkgelegenheid. Oslo geeft al tientallen jaren vergunningen af voor proefboringen in gebieden die nog niet zijn onderzocht op de aanwezigheid van olie. Noorwegen is de belangrijkste producent van olie en gas van West-Europa.

Klimaatcrisis

Milieugroeperingen hebben kritiek op de exploratieplannen in het Noordpoolgebied, omdat die haaks zouden staan op de beloftes van Noorwegen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ook in de Noorse politiek is er toenemende druk om de olie- en gaswinning aan banden te leggen.

Onlangs werd nog bekend dat Noorse klimaatactivisten naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn gestapt om zo oliewinning in het Noordpoolgebied tegen te gaan. Volgens hen schenden nieuwe olieboringen de mensenrechten en brengen die de toekomst van jonge mensen in gevaar vanwege de klimaatcrisis. Ook wordt het bestaan van de inheemse Sami-bevolking in het noorden van Noorwegen in gevaar gebracht door schade aan het milieu en klimaatverandering, zeggen ze.