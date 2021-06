‘Russen verjagen Brits marineschip met waarschuwingsschoten’

De Russische Zwarte Zeevloot heeft in samenwerking met de kustwacht een Britse torpedobootjager, de Defender, met waarschuwingsschoten uit Russische wateren verjaagd, aldus Russische media. Daarbij zouden waarschuwingsschoten zijn gelost en zou een gevechtsvliegtuig in de buurt vier bommen in zee hebben gegooid. Het incident zou eerder deze maand hebben plaatsgevonden. Moskou heeft de Britse ambassade om uitleg gevraagd. Ook een Nederlands schip, de Evertsen, en een Amerikaans schip zouden eerder deze maand de wateren voor de kust van de Krim zijn binnengevaren.

De Britse regering heeft woensdag tegengesproken dat er door Russen op hen is geschoten en beklemtoonde dat de schepen vreedzaam door Oekraïense territoriale wateren voeren. De Britten vermoeden dat de Russen een schietoefening hielden. De Defender wordt in de Russische media als de voornaamste indringer genoemd, maar dat marinevaartuig werd in berichten vergezeld door het luchtverdedigings en commandofregat Evertsen van de Koninklijke Marine.

De Defender voer volgens de berichten al 3 kilometer in Russische kustwateren bij Kaap Fiolent, circa 13 kilometer ten zuiden van Sebastopol. Volgens informatie van het Nederlandse ministerie van Defensie vaart de Defender samen met een groep marineschepen, inclusief het fregat de Evertsen, naar het Verre Oosten.

Sebastopol op het schiereiland de Krim is sinds het einde van de achttiende eeuw een van de oudste en belangrijkste Russische marinehavens. In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, de Krim bij Oekraïne te voegen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. In 2014 werd een pro-Russische president afgezet in Kiev en liepen de spanningen tussen de pro-westerse en pro-Russische Oekraïners steeds verder op. Rusland zag in de crisis een kans de Krim terug te krijgen en lijfde het schiereiland in. Maar voor de meeste landen is de Krim met zijn kustwateren Oekraïens.