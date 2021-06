Eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld in Emmen

Een voetbalclub in Emmen krijgt volgens de provincie Drenthe een wereldprimeur met een kunstgrasveld dat bestaat uit biologisch afbreekbaar materiaal. Aan het einde van de levensduur is het te recyclen of als compost te gebruiken, laat de provincie weten. ‘Dit biedt enorme kansen voor milieuwinst, aangezien er ongeveer 3500 kunstgrasvelden in Nederland liggen.’

Vijf bedrijven zijn deze zomer betrokken bij de aanleg van het veld. Dat wordt 1000 vierkante meter groot en komt te liggen bij voetbalclub EHS’85. Het concept komt uit de koker van het Emmense bedrijf Senbis, dat is gespecialiseerd in bioplastics. Samen met de andere bedrijven hoopt Senbis te laten zien dat het veld in de praktijk goed voldoet aan de eisen van voetbalbond KNVB, ook bij verschillende weersomstandigheden. Het proefproject kreeg financiële steun van de gemeente en van de provincie Drenthe.

Op de meeste kunstgrasvelden liggen rubberkorrels. Die kunnen mogelijk uit elkaar vallen en vervuiling veroorzaken in de omgeving. Voor het nieuwe veld is biomassa de belangrijkste grondstof. Senbis stelt dat het gaat om ‘het duurzaamste kunstgrassysteem ter wereld’.

Het lokale bestuur is trots op de primeur. ‘Het verduurzamen van onze economie is belangrijk en daarin staat hergebruik van materialen centraal’, laat gedeputeerde Henk Brink weten. Wat hem betreft laat het ‘circulaire kunstgrasveld’ zien dat het Drentse bedrijfsleven ‘vooroploopt in de transitie naar een groene economie’.