Verschillende gebouwen in regenboogkleuren verlicht als statement

Op verschillende plaatsen in Nederland worden gebouwen in elk geval woensdagavond in regenboogkleuren verlicht. Het is een statement tegen een omstreden antihomowet die vorige week door het parlement van Hongarije is aangenomen.

Onder meer het stadhuis van Groningen zal in de kleuren van de regenboog worden verlicht, in navolging van het stadhuis van de Duitse stad München. ‘Liebe Freunde aus München, wir sind dabei! Net als in München zijn vanavond ook op ons stadhuis de regenboogkleuren te zien. #lhbti #diversiteit #Muenchen’, meldt de gemeente Groningen op Twitter.

In München wordt woensdagavond het EK-duel Duitsland-Hongarije gespeeld. De stad wilde daarvoor de Allianz Arena in regenboogkleuren verlichten, maar daarvoor gaf de UEFA geen toestemming.

Tweet

Ook de ZiggoDome en de iconische ADAM Toren in Amsterdam hullen zich in regenboogkleuren. De concertzaal naast de Johan Cruijff ArenA twittert: ‘Als teken van solidariteit en inclusiviteit kleurt de #ZiggoDome de komende dagen o.a. in de kleuren van de regenboog. Zo ook tijdens de voetbalwedstrijd bij onze buren aanstaande zaterdag. Opdat iedereen zichzelf kan zijn! #Pride.’

Ook de ADAM Toren verwijst in een tweet naar München: ‘Tonight I will stand with the City of Munich and support an antidote to a possible UEFA punishment for lighting up their Arena in rainbow colors. Hungary’s new anti LGBTQI+ law is anti basic human rights and anti all values us Europeans stand for. #onelove.’

In België zijn onder meer De Grote Markt in Brussel en het stadion van AA Gent met regenboogkleuren verlicht.