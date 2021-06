Stichting wil 1 miljoen euro ophalen voor gouden tip Tanja Groen

Misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft een stichting opgericht waarmee hij via crowdfunding een beloning van 1 miljoen euro bijeen wil brengen als beloning voor de gouden tip in de verdwijningszaak Tanja Groen. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Volgens De Vries gaat het om ‘de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland’. De stichting heeft een website, waar donateurs zich kunnen melden en storten. De Vries benadrukt dat het initiatief ook bedoeld is voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip. Het initiatief heeft de steun van politie en justitie.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd. Zij zou woensdag 46 zijn geworden.