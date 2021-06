Kaag: nu niet het gepaste moment om met CU te formeren

Nu is ‘niet het gepaste moment’ om serieus te praten over een regeringscoalitie met de ChristenUnie. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag in een debat over de formatie. PVV-leider Geert Wilders vroeg Kaag of zij de ChristenUnie nu echt uitsluit. Het is ‘op dit moment niet wenselijk en niet logisch’ om door te praten met de kleine christelijke partij.

Vooral op het gebied van medisch-ethische vraagstukken, zoals de wet-voltooid leven, staan D66 en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar. De afgelopen jaren is op deze onderwerpen weinig gebeurd, maar Kaag voelt er weinig voor het thema nog eens een hele regeerperiode ‘te parkeren’. Een auto die te lang stil staat ‘roest, en hij rijdt dan niet zo goed’. Eerder maakte Kaag al opmerkingen over een roestige auto, maar dat ging ‘dus expliciet over het thema medisch-ethisch. Niet over de partij, noch over de collega’s’.

De samenwerking tussen D66 en de ChristenUnie is in het huidige, demissionaire kabinet namelijk prima, aldus Kaag. Een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie is dus niet volledig uitgesloten, liet de partijleider doorschemeren.

D66 wilde dat de zes partijen die door informateur Mariëtte Hamer zijn aangewezen gaan doorpraten. Dat zouden volgens de D66-voorvrouw gesprekken zijn ‘op volwaardige basis, dat daar deelname uit kan komen’. Bij die zes partijen zaten niet alleen de vijf partijen met wie Kaag het liefste een coalitie vormt (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks), maar ook de ChristenUnie.