Coronapandemie zorgt voor recordverkoop vakantiehuisjes

De verkoop van recreatiewoningen in Nederland is in coronajaar 2020 enorm gestegen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waren er door de virusuitbraak veel meer ruimte- en rustzoekers die graag zo’n tweede huisje wilden hebben, bijvoorbeeld voor vakantie in eigen land of om makkelijk te kunnen thuiswerken.

Een tweede huisje, bijvoorbeeld voor in het weekend, zou ook steeds vaker een toevluchtsoord worden voor mensen voor wie een groter ‘echt’ huis onbereikbaar is door de sterk opgelopen huizenprijzen of wachtlijsten op de huurmarkt. Daarnaast worden de huisjes mede door de lage rente vaak gezien als een interessante belegging.

Er is vorig jaar een recordaantal van ruim 7300 vakantiehuisjes verkocht, oftewel 70 procent meer dan in 2019. De gemiddelde verkoopprijs ging met 13,6 procent omhoog naar 172.500 euro. Dit is de sterkste toename sinds 2004, het jaar dat de makelaars zijn begonnen met het bijhouden van deze cijfers.

Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden, van oudsher al een dure regio, zaten de prijzen zelfs ruim 30 procent in de lift. Daar moest je door de bank genomen 375.000 euro neertellen voor een tweede stekkie. Noord-Brabant was met een gemiddelde verkoopprijs van 117.000 euro de provincie met het goedkoopste aanbod.

Door de sterke verkoopspurt is het aantal te koop staande recreatiewoningen flink geslonken. Begin dit jaar stonden er verspreid over het land nog maar zo’n achthonderd te koop. Daarmee is het aanbod sinds begin 2019 met 57 procent afgenomen. De invloed van de sterk oververhitte koopwoningmarkt wordt zo ook zichtbaar op de markt voor recreatiewoningen, merkt de NVM op.

Beleggen

Volgens de Van Bruggen Adviesgroep zijn er nu ook veel mensen die in een recreatiewoning willen beleggen. De financieel dienstverlener maakt zich zorgen over die trend en waarschuwt consumenten die overwegen een extra huis aan te schaffen om er snel rijk van te worden.

Het is volgens Michiel Meijer, directeur bij Van Bruggen, nog maar de vraag of iedereen zijn vakantiehuisje rendabel kan exploiteren. ‘Er zijn aanzienlijke risico’s maar ook is er onwetendheid over hoe rendabel een vakantiehuis kan zijn. Allereerst kopen mensen vaak maar één pand. Waardoor het risico bestaat dat je het ‘verkeerde’ huisje als investering hebt gekocht.’

Meijer wijst er ook op dat er langzaam weer een eind lijkt te komen aan de coronabeperkingen voor reizen naar het buitenland. Misschien neemt daardoor ook het animo af voor vakanties in eigen land. Dat laatste kan het kopen van zo’n huisje om het vervolgens uit te baten, minder interessant maken. De financieel adviseur benadrukt dat mensen daarom eerst goed moeten bedenken met welk doel ze een extra woning willen kopen.