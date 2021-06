Afsprakennummer Janssen onbereikbaar door vele bellers

Mensen kunnen momenteel niet bellen met het speciale telefoonnummer voor prikafspraken met het coronavaccin van Janssen. Dat nummer, 0800-1295, is door ‘extreem grote belangstelling’ niet bereikbaar. Alle lijnen liggen plat, zegt de organisatie GGD GHOR Nederland.

Het nummer was sinds 10.00 uur in de lucht. In de eerste paar minuten waren er ‘70.000 belpogingen’, zegt de GGD. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene afsprakennummer 0800 7070, waardoor het ook bij dat callcenter heel druk werd.

GGD GHOR Nederland vraagt mensen om voorlopig niet naar het speciale telefoonnummer te bellen. ‘Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen’, aldus een woordvoerster.

Het is niet bekend hoeveel mensen erin zijn geslaagd een prikafspraak voor het Janssen-vaccin te maken.