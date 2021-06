998 Nederlanders willen astronaut worden, relatief veel vrouwen

Bijna duizend Nederlanders doen een poging om astronaut te worden. In totaal 998 mensen uit ons land hebben zich aangemeld bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die nieuwe mensen zoekt voor reizen naar de ruimte. Onder de Nederlanders zijn 300 vrouwen, 30 procent van het totaal. Alleen Estland had een nog hoger percentage vrouwen, maar daar waren veel minder aanmeldingen.

In totaal hebben meer dan 22.000 Europeanen zich aangemeld voor een baan rond de aarde. De Fransen vormen met 7137 mensen de grootste groep, gevolgd door Duitsers (3700), Britten (1979) en Italianen (1860). Uit België kwamen net iets meer dan duizend aanmeldingen.

De ESA zoekt dit jaar ook astronauten met een lichte lichamelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, mensen die een onderbeen missen en om mensen die korter dan 1,30 meter zijn. Zij kunnen ‘parastronaut’ worden. Uit die groep kwamen 257 aanmeldingen, onder wie dertien Nederlanders.

Keuring

De kandidaten worden de komende tijd gekeurd. In oktober volgend jaar moeten de nieuwe astronauten aan de wereld worden getoond.

Bij de vorige selectieronde, in 2008, waren er 8413 kandidaten. Onder hen waren meer dan 200 Nederlanders. Zes mensen kwamen door de selectie en werden aangenomen: een Italiaan en een Italiaanse, een Duitser, een Brit, een Fransman en een Deen. Die zijn in de afgelopen jaren allemaal naar het internationale ruimtestation ISS gegaan. Bij de ronde daarvoor, in 1998, werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

Nieuw tijdperk

Met de volgende astronautenploeg begint Europa aan ‘een nieuw tijdperk van ruimteverkenning’, aldus de ESA. Europa werkt met de Verenigde Staten, Canada en Japan aan bemande reizen naar de maan. Europa mag zeker drie astronauten leveren die in een nieuw ruimtestation rond de maan gaan wonen.

Tot nu toe zijn drie geboren Nederlanders in de ruimte geweest. Lodewijk van den Berg uit het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil was de eerste. Hij vloog begin 1985 met de spaceshuttle Challenger. Van den Berg deed dat nadat hij was genaturaliseerd tot Amerikaan. Wubbo Ockels was de eerste Nederlandse burger in een baan rond de aarde. Hij ging eind 1985 naar de ruimte, ook in de Challenger. André Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij ging in april 2004 anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Daar verbleef hij ook van december 2011 tot juli 2012.