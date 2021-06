Juntaleider Myanmar in Moskou onthaald

De juntaleider van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing, is voor een conferentie in Moskou en bij zijn ontvangst zei de Russische minister van Defensie dat Rusland streeft naar nog meer militaire samenwerking. ‘We zijn vastbesloten onze banden te versterken op basis van het wederzijds begrip, het respect en het vertrouwen dat de twee landen hebben’, aldus defensieminister Sergej Sjojgoe.

De generaal is het boegbeeld van de militaire staatsgreep van 1 februari, waarmee de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi werd afgezet. De massale protesten tegen de coup zijn bloedig neergeslagen en Aung San Suu Kyi en andere kopstukken zijn gevangen gezet. Rusland bracht in maart nog naar voren dat het heel erg bezorgd was over het aantal burgers dat bij de protesten om het leven kwam.

Maar Rusland heeft steeds meer banden met Myanmar, vooral op het gebied van militaire samenwerking en door de verkoop van Russische wapens aan het regime in Myanmar. Tal van Westerse landen weigeren nog wapens aan dat land te verkopen. De oppositie in het Zuidoost-Aziatische land hoopt juist dat internationale isolatie van het regime de junta op de knieën dwingt.