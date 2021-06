Staalfabrikant ArcelorMittal aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit onder aanvoering van staalfabrikant ArcelorMittal. Beleggers verwerkten de geruststellende woorden van Jerome Powell over de inflatie. De Amerikaanse centralebankpresident verklaarde dinsdag in het Congres dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar dat de prijsstijgingen niet zo hevig zullen zijn als in de beruchte jaren 70. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone over juni, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 730,83 punten. De MidKap won ook 0,3 procent, tot 1046,72 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent.

Naast ArcelorMittal (plus 1,5 procent) stond Prosus in de kopgroep van de AEX met een winst van 1,3 procent. De techinvesteerder heeft de inkoop van aandelen van het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers afgerond. Heineken won 0,1 procent. De bierbrouwer heeft een meerderheidsbelang verworven in de Indiase branchegenoot United Breweries. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Galapagos

Galapagos zakte 2 procent en was de grootste daler in de MidKap. Beleggers reageerden op het nieuws dat onderzoekschef Piet Wigerinck later dit jaar vertrekt bij het biotechnologiebedrijf. Het vertrek van Wigerinck heeft volgens Galapagos geen gevolgen voor de geplande publicaties van onderzoeksresultaten van zijn kandidaatmedicijnen.

GrandVision verloor 0,4 procent na de koersval van bijna 8 procent een dag eerder. Volgens de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore wil brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica 1 miljard euro minder betalen voor GrandVision. Het Frans-Italiaanse bedrijf kan met het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish gaan onderhandelen, nadat het een zaak bij een Zwitsers tribunaal won. Daardoor kan EssilorLuxottica zonder boete onder de overname uit. Als er geen overeenkomst komt over een flinke korting op de overnameprijs is EssilorLuxottica bereid de deal af te blazen, stelt de krant.

Valuta

Pharming won 1,7 procent. De biotechnoloog heeft de rekrutering van patiënten voor het onderzoek met leniolisib afgerond. Leniolisib wordt ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met een afweerstoornis. In Parijs kreeg Pernod Ricard er 2,5 procent bij. Het Franse drankenconcern schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op dankzij een sterker dan verwacht herstel van de verkopen.

De euro was 1,1922 dollar waard, tegen 1,1902 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 73,33 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 75,38 dollar.