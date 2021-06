Laatste vragenuurtje voor bondskanselier Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verschijnt woensdag voor de laatste keer op het vragenuurtje in het parlement. Het is deze week de laatste week van reguliere zittingen in de Bondsdag voor de verkiezingen in september. Daar doet de christendemocrate Merkel niet meer aan mee. Ze houdt er na bijna 16 jaar als regeringsleider mee op. Haar partij (CDU) gaat verder met de huidige premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet.

Merkel deed haar intrede in 1989 in de Oost-Duitse politiek, juist toen de Duitse Democratische Republiek in elkaar stortte. Een jaar later werd ze in de Bondsdag gekozen als CDU-afgevaardigde van een kiesdistrict in het noorden van Mecklenburg-Vorpommern. Ze heeft er sindsdien alle federale verkiezingen gewonnen. In 1991 werd ze minister in de federale regering en in 2005 bondskanselier.

De 66-jarige Merkel krijgt waarschijnlijk in ieder geval vragen over het coronabeleid en de terugtrekking van Duitse militairen uit Afghanistan.