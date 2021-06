Deadline in zicht voor EU-burgers die in VK blijven wonen

EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk krijgen een formele waarschuwing als ze te lang wachten met het aanvragen van een verblijfsstatus. De deadline om dat te regelen is over een week, schrijven Britse media. Inwoners van EU-landen kunnen bijvoorbeeld hun recht op gratis gezondheidszorg verliezen als ze zich niet tijdig melden om zo’n ‘settled status’ te krijgen.

De Europeanen moeten zo’n aanvraag doen omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. EU-burgers die al meer dan vijf jaar in het land wonen, kunnen aanspraak maken op de ‘settled status’. Die geeft ze het recht om in het VK te blijven wonen en werken. Ze kunnen dan ook gebruik blijven maken van allerlei overheidsdiensten.

De overheid heeft al 5,6 miljoen aanmeldingen ontvangen en veel EU-burgers proberen op de valreep nog om hun verblijfsstatus te regelen. Er komen volgens The Guardian nog zo’n 10.000 tot 12.000 aanmeldingen per dag binnen. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. Medewerkers van een hulplijn moesten al 1,5 miljoen keer mensen te woord staan en via een formulier op internet is een half miljoen keer om hulp gevraagd.

Consequenties

Toch weigert de regering de deadline te verzetten. Wel wordt geprobeerd om mensen te bereiken die mogelijk niet op de hoogte zijn van de nieuwe regels, zoals ouderen. Wie de deadline op 30 juni mist, krijgt een waarschuwing met de dringende oproep zich binnen 28 dagen alsnog aan te melden. Anders dreigen ernstige consequenties, ook als mensen al tientallen jaren in het land wonen.

Wie te laat is, kan volgens Britse media bijvoorbeeld in de problemen raken bij het huren van woonruimte of het zoeken van een baan. Verantwoordelijk onderminister Kevin Foster heeft wel beloofd dat de overheid zich flexibel en coulant zal opstellen. Wie zich ook na de 28 dagen nog niet heeft aangemeld, wordt niet direct het land uitgezet en kan mogelijk alsnog een verblijfsstatus aanvragen.

Een ander probleem is dat honderdduizenden aanvragen nog verwerkt moeten worden. Dat betekent dat sommige EU-burgers mogelijk pas over een paar maanden horen of ze een verblijfsstatus krijgen. De overheid hoopt problemen te voorkomen door hen alvast een certificaat te geven waarmee ze kunnen bewijzen dat ze zich hebben aangemeld. Dat kunnen ze bijvoorbeeld in ziekenhuizen laten zien om zorg te krijgen.