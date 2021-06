Morgan Stanley laat alleen gevaccineerd personeel toe op kantoor

De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley laat binnenkort alleen medewerkers op kantoor toe als ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De bekende bank uit New York wil personeel dat mogelijk een besmettingsrisico vormt, op die manier weren van de werkvloer.

Werknemers zijn via een interne memo op de hoogte gebracht van het beleid dat binnenkort ingaat. Topman James Gorman schatte een week geleden al dat meer dan 90 procent van het personeel dat al weer op kantoor aanwezig was, volledig is gevaccineerd. Hij verwachtte toen dat dit aandeel steeds dichter bij de 100 procent zou komen.

Morgan Stanley heeft zijn personeel overigens nog niet verplicht om massaal weer op kantoor te gaan werken. Branchegenoten als Goldman Sachs en JPMorgan Chase zijn wel met dergelijke aankondigingen gekomen. Gorman wil wel dat zijn kantoren in september weer gevuld zijn. Als dat dan niet het geval is, ‘hebben we een ander gesprek’, zo heeft hij gezegd.

De bank staat niet alleen in zijn opstelling ten opzichte van niet-gevaccineerde medewerkers. Meerdere Wall Street-bedrijven kwamen al met vergelijkbaar beleid. Zo mogen ook bij de grote vermogensbeheerder BlackRock in de Verenigde Staten volgende maand alleen nog werknemers op kantoor zijn die volledig zijn gevaccineerd.