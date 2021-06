Chinese president feliciteert astronauten in videogesprek

De Chinese president Xi Jinping heeft via videoverbinding gesproken met de astronauten in het nieuwe ruimtestation van zijn land. Xi noemde de missie van het trio een ‘belangrijke mijlpaal’ voor de Chinese ruimtevaartindustrie, berichten staatsmedia. ‘Wij in Peking wachten op jullie triomfantelijke terugkeer.’

Die terugkeer laat nog even op zich wachten. De ruimtevaarders Nie Haisheng, Liu Boming en Tang Hongbo blijven drie maanden in het ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis). Ze hadden hun voeten tijdens het gesprek met Xi vastgemaakt aan de vloer, om te voorkomen dat ze weg zouden zweven. Het ging om een langeafstandsgesprek: de president bevond zich in het commandocentrum voor het ruimtevaartprogramma, zijn ‘taikonauten’ circa 380 kilometer boven de aarde.

Het eerste onderdeel van het ruimtestation Tiangong was in april gelanceerd. Dat is een buis van bijna 17 meter lang en iets meer dan vier meter breed. Daar moeten de drie leven, eten, slapen, sporten, werken en onderzoek doen. De komende jaren moeten er nog twee andere onderdelen aan de eerste module worden gekoppeld.