Japanse beurs sluit nipt lager na recente opmars

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag nipt lager gesloten. Beleggers deden het rustig aan na het sterke koersherstel een dag eerder. De markten verwerkten de geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die verklaarde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet zo hevig zal worden als in de beruchte jaren 70. Daarnaast stonden de technologiebedrijven in de belangstelling na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk een fractie lager de dag uit op 28.874,89 punten. De Japanse hoofdindex beleefde dinsdag nog de beste beursdag van het jaar met een koersstijging van dik 3 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Jibun Bank en Markit bleek dat de economische activiteit in Japan in juni verder is gekrompen. In de dienstensector nam de krimp iets af, terwijl de groei in de industrie flink vertraagde.

Bij de bedrijven won techinvesteerder SoftBank 0,1 procent. Topman Masayoshi Son liet tijdens de aandeelhoudersvergadering weten dat een nieuw aandeleninkoopprogramma tot de mogelijkheden blijft behoren. De Japanse zeetransportbedrijven deden een stapje terug na de koerswinsten van rond de 10 procent een dag eerder.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,4 procent aan. De Chinese techbedrijven gingen overwegend vooruit in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Webwinkel Alibaba en internetconcern Baidu klommen rond de 2 procent in Hongkong. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix steeg 1,6 procent in Seoul en hielp de Kospi aan een winst van 0,4 procent.