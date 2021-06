Wetsvoorstel verkiezingshervorming VS strandt in de Senaat

Een wetsvoorstel om de verkiezingen te hervormen is dinsdag gestrand in de Amerikaanse Senaat. Voor het wetsvoorstel hadden de Democraten 60 van de 100 stemmen nodig, maar de 50 Republikeinse senatoren stemden tegen het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel stond dat er minder barrières moeten komen voor kiezers om hun stem uit te brengen en dat een onafhankelijke commissie voortaan over het herindelen van kiesdistricten moet gaan in plaats van de staten. Volgens de Republikeinen druist dat in tegen de rechten van de staten, en zorgt het ervoor dat staten niet meer genoeg kunnen doen tegen stembusfraude.

De verkiezingshervorming was een topprioriteit van de Democratische Partij, als een reactie op de Republikeinen die in sommige staten beperkingen aan het stemrecht willen opleggen. In maart werden er in Georgia strengere regels voor identificatie bij het stemmen aangenomen en moeten stemlokalen vroeger op een verkiezingsdag sluiten. Dat maakt het voor sommige bevolkingsgroepen lastiger om te stemmen.

Republikeinen rechtvaardigen het beperken van het stemrecht met de valse bewering van oud-president Donald Trump dat er bij de afgelopen presidentsverkiezingen fraude gepleegd zou zijn. Daarvoor is geen concreet bewijs geleverd, aldus meerdere Amerikaanse rechtbanken.