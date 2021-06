Steeds meer studenten kiezen voor hbo-opleiding verpleegkunde

Studenten kiezen steeds vaker voor een hbo-opleiding verpleegkunde. Het aantal eerstejaars neemt sinds 2014 bijna ononderbroken toe en die ontwikkeling zette dit collegejaar door. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zorgsector is al langer een grote behoefte aan personeel en dat is het afgelopen jaar versterkt door de uitbraak van het coronavirus.

In het huidige studiejaar 2020-2021 begonnen 9100 studenten met een hbo verpleegkunde. Dat is een toename van 12 procent vergeleken met vorig jaar en een verdubbeling vergeleken met tien jaar geleden. De verpleegkundestudenten leren tijdens hun opleiding complexe zorg te verlenen en te organiseren. Ze komen vaak terecht in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging of een huisartsenpraktijk.

De onderzoekers zien vooral de laatste twee jaar een sterke toename. ‘De meeste instellingen hebben de numerus fixus op deze opleidingen met ingang van studiejaar 2019/’20 afgeschaft’, lichten zij toe. Met name het aantal voltijdstudenten neemt toe.

Ook het totale aantal hbo-studenten met een opleiding in de richting zorg en welzijn neemt toe. Dit jaar begonnen ongeveer 52.000 studenten aan zo’n opleiding, tegen krap 46.000 een jaar eerder.

Op het mbo is het beeld gemengd. Ongeveer evenveel studenten kozen voor een middelbare beroepsopleiding verpleegkunde. Maar er was minder animo voor de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg. In totaal kozen 72.000 mbo’ers voor een opleiding in de zorg en dat is iets minder dan een jaar eerder.

De zorgsector heeft al jaren te maken met personeelstekorten en dat is versterkt tijdens de pandemie. Zo verwachten zorgprofessionals twee jaar nodig te hebben om operaties die vanwege corona zijn uitgesteld in te halen. Dat terwijl tijdens het afgelopen stressvolle jaar veel personeel langdurig is uitgevallen, bijvoorbeeld door burn-outs. Dat liet NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, eerder dit jaar weten.