‘EU en Britten dichtbij akkoord over Noord-Ierse kwestie’

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn dichtbij een overeenkomst die spanningen rond douanecontroles in Noord-Ierland moet verhelpen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van zowel Britse als Brusselse functionarissen.

De Britse regering heeft de EU verzocht om Noord-Ierland langer toe te staan worsten en gekoelde vleeswaren te importeren uit het Verenigd Koninkrijk. Europese onderhandelaars zouden nu geneigd zijn om daarmee in te stemmen, zo melden bronnen. Een definitief akkoord is er echter nog niet.

Bij de brexit werd afgesproken dat de import van Brits gekoeld vlees in Noord-Ierland op den duur zou worden verboden, omdat de EU de invoer van gekoeld vlees van buiten het landenblok verbiedt. Noord-Ierland hoort weliswaar niet bij de EU, maar moet zich door afspraken uit het brexitakkoord nog wel aan veel Europese regels houden. Bij vredesbesprekingen in de jaren negentig is namelijk afgesproken dat er nooit grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland mogen komen, waardoor de douane binnenlandse controles tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië moest instellen om EU-regels te handhaven.

Londen wil eigenlijk af van de controles op bepaalde goederen die Britten naar Noord-Ierland exporteren, omdat die voor te veel ontwrichting bij lokale gemeenschappen zouden zorgen. De strenge houding van de EU zou spanningen in Noord-Ierland tussen voorstanders van eenwording met Ierland en de Brits-gezinde unionisten alleen maar verergeren, zo luidde de klacht.

Eerder deze maand dreigde de Britse premier Boris Johnson een deel van het brexitprotocol op te schorten als de EU niet zou instemmen met een compromis rondom Noord-Ierland. Hij zou daarvoor een speciale clausule uit het brexitakkoord willen gebruiken die het voor beide partijen mogelijk maakt zich terug te trekken als de naleving van de afspraken ernstige gevolgen zou hebben. De EU verweet de Britse regering vervolgens zich niet te houden aan internationale overeenkomsten.