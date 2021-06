Rechter: Zweden mocht Huawei buiten 5G-netwerk houden

Zweden mocht eind vorig jaar het gebruik van apparatuur van Huawei voor 5G-netwerken verbieden. Het Chinese telecomconcern had een rechtszaak aangespannen om de ban ongedaan te maken. De rechter oordeelde dat het verbod legaal was.

De Zweedse post- en telecomautoriteit PTS kondigde in het najaar van 2020 als eerste binnen de Europese Unie een volledig verbod op Huawei-apparatuur voor 5G-netwerken af. Ook het Chinese ZTE valt onder dat verbod. Al geïnstalleerde apparatuur moet binnen afzienbare tijd worden verwijderd.

De Chinese bedrijven liggen al langere tijd onder vuur, met name vanuit de Verenigde Staten. De VS verdenken Huawei en ZTE van spionage voor de Chinese overheid. De bedrijven ontkennen dit ten stelligste. Maar de Zweedse rechter vindt dat er niets mis is met het verbod, omdat alleen de veiligheidsdiensten en het leger in het Scandinavische land een volledig beeld zouden hebben van de veiligheidsrisico’s.

Huawei meldt in een reactie nogmaals dat er geen bewijs is dat het bedrijf ooit iets fout heeft gedaan. Het is nog niet bekend of Huawei in hoger beroep gaat.