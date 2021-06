IMF: lange weg voor economisch herstel Curaçao en Sint-Maarten

Het bruto binnenlands product (bbp) van Curaçao zal volgens het IMF in 2021 niet stijgen, maar ook niet dalen. Dit terwijl de economie van het eiland vorig jaar met een vijfde kromp en een werkloosheid van 19,6 procent kende. De economie van Sint-Maarten zal met 4 procent groeien, na een krimp van 24 procent in 2020.

Lockdownmaatregelen legden de belangrijke toerismesector van beide eilanden plat. Nederlandse financiële steun kon die schade lang niet volledig compenseren. Zowel Sint-Maarten als Curaçao hadden het voor de coronacrisis al zwaar. Zo troffen zware orkanen Sint-Maarten in 2017 en voelde Curaçao de effecten van de economische en politieke crisis in Venezuela, waarvoor het eiland olie verwerkt in een raffinaderij.

Toerisme

Het toerisme op Curaçao zal volgens onderzoekers van het IMF pas in 2024 op het niveau van voor de wereldwijde virusuitbraak liggen. Dat geldt ook voor Sint-Maarten, maar daarbij merkt het fonds op dat het nog langer duurt voordat het land zal herstellen van orkaan Irma in 2017.

Het IMF beveelt Sint-Maarten en Curaçao onder andere aan om tot overeenkomsten te komen met de Nederlandse regering om zo verdere financiële steun binnen te halen. Curaçao moet bovendien op meer gebieden belasting gaan heffen om het grote overheidstekort te dichten, schrijft het IMF.

Tussen Den Haag en de eilanden zijn er spanningen over de voorwaarden die Nederland stelt aan het verlenen van financiële steun, onder andere rond het vliegveld op Sint-Maarten en bezuinigingen op salarissen op Curaçao. Onlangs werd bekend dat Sint-Maarten na maanden van politieke strijd alsnog 19 miljoen euro aan coronasteun van Nederland krijgt.