Voorstel: compensatie tot 7500 euro voor 70.000 toeslagenkinderen

Het kabinet overweegt om kinderen van ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, maximaal 7500 euro aan tegemoetkoming te geven. Het voorstel hiertoe is gebaseerd op een voorstel van een panel van gedupeerde kinderen zelf, schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer 70.000 jongeren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen zij tussen 1500 tot 7500 euro ontvangen. Kinderen tot en met vijf jaar komen voor het laagste bedrag in aanmerking, jongeren vanaf 18 jaar komen voor het maximumbedrag in aanmerking. Het gemiddelde komt neer op 5000 euro. De groep kinderen en jongeren zelf hadden hogere bedragen voorgesteld. Het bedrag van gemiddeld 5000 euro sluit volgens Van Huffelen beter aan ‘op eerdere vastgestelde compensatieregelingen, zoals bijvoorbeeld de compensatie van geweld in de jeugdzorg’.

Van Huffelen voegt toe: ‘Wij achten deze bedragen, alles overziend, passend omdat wij naast deze tegemoetkoming ook een breder pakket aan hulp en specifieke hulp voor kinderen in schrijnende situaties willen bieden.’ Haar voorstel is een ‘richting’, waarover ze nog wil praten met de Tweede Kamer en met de kinderen zelf.

Vanuit de Kamer klinkt al langer de wens om ook ex-partners van gedupeerden te compenseren. Van Huffelen heeft ook hiervoor een voorstel gedaan, hoewel zij benadrukt dat het ingewikkeld is om tot een goede regeling te komen voor de 8.000 ex-partners die het aangaat. Exen die zeker een jaar na de eerste terugvorderingen nog officieel partner waren van de gedupeerde toeslagenouders, worden erkend als gedupeerden. Zij krijgen daarmee bijvoorbeeld bij gemeenten dezelfde hulp aangeboden als slachtoffers die compensatie hebben ontvangen. Ook krijgen zij een vergoeding van eenmalig 10.000 euro en ‘wordt nagegaan welke oplossing zou kunnen worden geboden voor hun schulden’.