NVJ: voorwaarden en identiteit moeten behouden blijven

De fusie tussen Talpa en RTL Nederland komt als een verrassing voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). ‘Er waren vooral geruchten dat DPG RTL zou willen overnemen. Hier hadden we daarom niet op gerekend’, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz. ‘Maar de uitgangspunten blijven bij deze fusie voor ons hetzelfde. Er moet een garantie komen dat de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van RTL hetzelfde blijven. Deze voorwaarden zijn bij Talpa iets minder goed geregeld.’

Daarnaast is het voor de NVJ erg belangrijk dat de nieuwsprogramma’s hun eigen identiteit kunnen behouden. ‘RTL Nieuws speelt een heel belangrijke rol in de journalistiek. Dat hebben ze al diverse keren bewezen, daarom moet die identiteit wel behouden blijven, anders raakt Nederland een belangrijke nieuwszender kwijt. Ook Hart van Nederland heeft zijn eigen kijkers en heeft een belangrijke positie die moet blijven bestaan’, stelt Shirbaz.

Hoewel alle zenders van RTL en Talpa voorlopig naast elkaar blijven bestaan is er vrees voor verlies van arbeidsplaatsen. ‘Dat gebeurt altijd bij een fusie. Dat hebben we het in het verleden ook gezien’, aldus Shirbaz.