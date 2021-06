Navalni spant nieuwe zaak aan over gevangenisregime

De Russische oppositieleider Alexej Navalni is opnieuw naar de rechter gestapt uit protest tegen zijn behandeling in de gevangenis. De 45-jarige Kremlincriticus nam digitaal deel aan de hoorzitting. Onduidelijk is wanneer de rechter een oordeel velt.

Navalni wordt ’s nachts in zijn cel herhaaldelijk wakker gemaakt omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn. Hij klaagt al maanden over dat regime, dat volgens hem neerkomt op marteling. Deze zaak gaat over de omstandigheden in de gevangenis in Moskou waar hij eerder dit jaar in voorarrest zat. Een vergelijkbare rechtszaak over het strafkamp waar hij nu vastzit, verloor hij eerder deze maand.

Navalni werd twee weken geleden vanuit een gevangenisziekenhuis teruggebracht naar de strafkolonie in Pokrov, op zo’n 100 kilometer van Moskou. Hij belandde in het ziekenhuis omdat hij in hongerstaking was gegaan om betere medische zorg af te dwingen.

De politicus werd in februari voor 2,5 jaar opgesloten in verband met een voorwaardelijke veroordeling van jaren geleden. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben toen hij in Duitsland herstelde van een in Rusland opgelopen vergiftiging.